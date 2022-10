Sarri: «Romero assatanato, bello allenarlo. Bravi anche Marcos e Cancellieri. Anche se...»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio Midtjylland: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Midtjylland. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio.

ANDAMENTO PARTITA – «La partita ce la siamo complicata prendendo gol subito su un nostro errore. Poi credo che abbiamo sfruttato poco rispetto a quanto creato. La produzione offensiva è stata buona».

SINGOLI – «Cancellieri ha fatto meglio da esterno che da centravanti. Per me ha fatto una buona partita. Per me ha fatto bene anche Marcos Antonio. Sul gol subito centra anche il terreno. Nel finale di primo tempo ha però dato grande qualità di palleggio. Vecino? Per me è un giocatore totale, ma lui fa davvero tutto: sa difendere, sa inserirsi, sa soffrire e ha anche qualità tecniche. Sono davvero soddisfatto di lui».

SENSAZIONI- «Io mi diverto in allenamento. Se accade questo poi i giocatori si divertono in partita. Sicuramente questa è una squadra che ha grandi qualità tecniche e che quando le tira fuori fa davvero divertire».

MILINKOVIC – «Io non gli faccio troppi complimenti, perché penso che possa fare di più. Lui è un grande giocatore, ma può diventare ancora molto di più».

Le parole del mister a Lazio Style Radio

GARA – «Era importante, ma questo girone si deciderà all’ultimo minuto. Abbiamo un piccolo vantaggio. Ora pensiamo alla Salernitana, perchè è una partita importantissima. Oggi abbiamo preso un gol con un nostro errore per quelle problematiche di cui parliamo sempre: palleggiare palla a terra per noi è dura. Il contraccolpo è durato poco, poi la partita è stata nostra. Il rammarico è aver creato tantissimo e segnato poco».

ROTAZIONI RAGIONATE – «Quello è chiaro. Questo sette partite in 21 giorno sono pericolosissime per tutti dal punto di vista fisico e mentale. Qualche ragionamento devo farlo, vorrei sparare partita per partita senza condizionamenti».

GIOVANI – «Cancellieri ha fatto una buona partita, meglio da esterno che attaccante centrale, ma perchè il suo percorso è quello. Due mesi non compensano. Ha fatto una buona partita come Marcos Antonio, è stato mezzo coinvolto nel primo gol, ma ha grande qualità di palleggio. Luka Romero è entrato assatanato, è bello vederlo così, poi deve migliorare in tante cose. Va compreso, ha avuto occasione di segnare in Europa. Bello allenarlo».