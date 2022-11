Sarri: «Io non sono deluso. Siamo stati penalizzati. E sul derby...»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Feyenoord Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

PRESTAZIONE – «Una partita in cui abbiamo creato tanto e concesso poco. Abbiamo perso per un episodio. Non ho grandi cose da contestare alla squadra.Abbiamo fatto una partita tosta e abbiamo creato. L’unica pecca è aver vanificato situazioni che sembravano semplici. Poi nel recupero non si è nemmeno più giocato. Io non esco deluso, perché ho vista una squadra pronta alla battaglia».

KO DECISIVO – «Quella partita in Danimarca ha compromesso tutto, a partire dalla differenza reti. Una passivo così pesante in Europa lo paghi e non te lo puoi permettere».

TESTA E GAMBE – «Io stasera ho visto una buona tenuta anche dal punto di vista mentale. In campo ho visto episodi che avrebbero fatto innervosire tutti. Noi non sembravamo una squadra che aveva giocato tre giorni fa. Non sono preoccupato, ma giocare così tanto è per noi molto pesante».

ARBITRO E DERBY – «Stasera ho visto cose incredibili. Siamo stati pesantemente penalizzati, sia in campo che fuori dal campo. Lo staff arbitrale non mi è sembrato all’altezza della situazione. Comunque ora riposiamo e poi penseremo al derby. Serve recuperare energie nervose, perché abbiamo speso tanto».

GARA – «L’atteggiamento è stato buono tutta la partita, poi in alcuni momento sapevamo di dover soffrire anche se non è successo molto. Abbiamo sbagliato a non sfruttare le occasioni e siamo stati puniti anche per questo. Ho visto però una squadra viva, pronta a lottare con momenti di buon calcio. La squadra non mi ha deluso, abbiamo perso per un episodio. Vorrei avere un’idea di tempo effettivo dal gol loro fino alla fine, avremo giocato 5-6 minuti».

BILANCIO GIRONE – «Abbiamo sbagliato una partita, a Graz abbiamo fatto un buon pareggio. In casa in parità numerica avremmo vinto. Col Midtjylland al ritorno abbiamo vinto, abbiamo toppato l’andata che ci è costata l’eliminazione. Non so cosa servirà in Conference, sicuramente non possiamo sbagliare partite. In Europa non te lo puoi permettere, oggi abbiamo giocato col piglio giusto, la svolta negativa è stata la gara col Midtjylland».

VERSO IL DERBY – «Bisogna stare calmi, analizzare la gara in maniera seria e preparare la nostra senza colpevolizzare nessuno. Stasera ho visto una squadra tosta, ho pochi rimpianti».

PAROLE – «In tutto il girone abbiamo sbagliato solo la partita in Danimarca contro il Midtyjlland, ma in Europa è un lusso che non puoi concederti perché in un girone di sei partite ti costa caro, a differenza del campionato. L’atteggiamento della Lazio è stato buono per tutta la partita, a tratti abbiamo anche giocato un buon calcio in un ambiente caldissimo. Spiace perché avremmo dovuto sfruttare le 4-5 occasioni che abbiamo avuto e invece siamo stati puniti. La squadra non meritava questa sconfitta e ora la analizzeremo attentamente. Ho visto una squadra viva e determinata, per questo non sono deluso dalla mia Lazio. I ragazzi mi sono piaciuti anche se forse in alcuni momenti avremmo dovuto saper soffrire di più».