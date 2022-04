Sarri ammette: «Dopo il Derby mi sono vergognato, oggi grande vittoria»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Sassuolo: queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio

PARTITA- «In campo con questo atteggiamento era una speranza, poi la vittoria non era obbligatoria. Abbiamo reagito bene e non era facile, il Derby ci ha lasciato scorie pesanti, per quanto mi riguarda pesantissime. Non era scontato fare questa partita, poteva venire fuori una partita triste invece abbiamo vinto contro una squadra di grandissimo livello».

MILINKOVIC- «Secondo me Milinkovic può diventare un top al mondo perchè ha ancora margini a livello di continuità. Ha margini di miglioramento notevoli».

SCORIE DERBY- «Dal punto di vista morale, non abbiamo giocato il Derby quindi per quanto mi riguarda arrivavo a Formello mi vergognavo verso i tifosi e verso gli addetti ai lavori a Formello che sono laziali nell’anima. Ho avuto scorie pesanti.».

FASE DIFENSIVA- «Il Sassuolo veniva da 8 gol fatti in due partite e oggi non gli abbiamo concesso niente di clamoroso. Questa partita poteva finire tranquillamente 4 o 5-1. Quindi non si può recriminare sul rendimento difensivo oggi».

IMMOBILE – «Immobile ha sbagliato 2-3 occasioni che solitamente non sbaglia ma quando è venuto a legare il gioco ha fatto meglio di altre volte. Poi sotto porta ha sbagliato gol non da lui ma la cosa non mi preoccupa perchè ci si è trovato. Sono soddisfatto».

FUTURO E VOCI DI MERCATO – «Noi stiamo costruendo, la squadra quando si esprime lo fa su alti livelli. Quello su cui dobbiamo lavorare sono questi black-out che ora sono più rari ma ancora ci sono come si è visto nel Derby. Bisogna creare mentalità, quando abbiamo un periodo positivo ci rilassiamo. Dal punto di vista tecnico e tattico quando siamo concentrati facciamo prestazioni di alto livello. Lo voci di mercato le valuteremo più avanti, Lotito mi dirà se riceverà offerte irrinunciabili. Il nostro futuro sono le prossime 7 partite».

SARRI A LAZIO STYLE RADIO

REAZIONE – «Io ieri ho detto quello che pensavo, ero fortemente arrabbiato con me stesso e con i giocatori perchè alla vigilia del Derby mi ero accorto che la carica emotiva non era quella giusta. Dovevo fare qualcosa di folle ma non ci sono riuscito. La reazione oggi è stata di alto livello, il Derby ci ha lasciato scorie particolari specie a me. Quando giochiamo così siamo di alto livello».

PARTITA – « Noi oggi abbiamo giocato contro una squadra che aveva fatto 8 gol nelle ultime partite e ha vinto con Juve, Milan e Inter. Una delle squadre più forti d’Italia e li abbiamo travolti per 80 minuti. Ora dobbiamo evitare blak-out, sono più rari ma ancora ci sono».

MOSSA TATTICA – « Siamo stati bravi a non far prendere campo ai loro centrali che sono molto bravi in fase di impostazione. Siamo stati molto continui, è un lavoro in cui serve disponibilità ma se fatto bene ci evita tante corse lunghe all’indietro».

GARA COL GENOA – « Col Genoa è la classica partita simile a quella di Cagliari. Stesso livello di aggressività, se andiamo morbidi saremo travolti. Dovremo entrare con una grande testa perchè sono queste le partite più difficili».

SOLLEVATO – « Sono sollevato dal fatto che la reazione non era scontata, la gara con la Roma ci è rimasta addosso, poi uno si incazza ancora di più perchè avendo continuità chissà dove saremmo stati oggi».

PERCORSO – « La Lazio sta facendo secondo me piuttosto bene, abbiamo dei picchi alti di livello notevole, ma anche alcuni bassi che non sono accettabili. Io nonostante molti giocatori siano in scadenza e alcuni potranno andare via per le tante richieste sono convinto che tireranno le fila fino alla fine. Dobbiamo evitare ricadute».

INFORTUNATI – « Abbiamo fuori ancora qualche difensore, Radu per noi nei momenti del post Derby sarebbe stato importante. Spero di riaverlo in settimana così come Luiz Felipe. Riaverli tutti per noi sarebbe tanta roba anche per gestire le partite».