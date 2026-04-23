Sarri a Italia 1: «Abbiamo fatto un grande percorso. Motta numeri impressionanti. Tifosi? Se venissero sarei il più felice del mondo»

Sarri nel post partita della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Italia 1

Al termine di Atalanta-Lazio, gara valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia, ai microfoni di Italia 1 è intervenuto Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni:

UN GRANDE PERCORSO «Una partita difficilissima complicatissima, in un campo difficile per tutte le squadre europee. I ragazzi si sono meritati questa qualificazione Abbiamo eliminato le due finaliste dello scorso anno, un grande percorso».

COSA CHIEDE PER LA FINALE? «Una maggiore capacità realizzativa. E’ questo quello che è sempre mancato, la squadra è solida ma segna poco».

EDOARDO MOTTA «Il ragazzo sui calci di rigore ha dei numeri impressionanti. Ed in campionato ne ha parato uno a Bologna. Un ragazzo che ha margine ancora, soprattutto con i piedi. Un prospetto importante, interessante che deve avere nella testa di voler migliorare ancora».

APPELLO AI TIFOSI? «Come ho detto sempre rispetto le decisioni della gente. Poi se dovessero venire in finale diciamo che sarei l’allenatore più felice del Mondo».

CHI CERCAVA IN TRIBUNA? «Cercavo un mio amico che quando viene porta fortuna. E’ da oggi che mi diceva che avremmo passato il turno».

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