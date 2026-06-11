Romagnoli, accordo totale con l’Al-Sadd: Lotito prende tempo sulla cessione

Romagnoli Lazio, l’Al-Sadd ha trovato l’intesa con il difensore in vista del momento dell’apertura della sessione estiva di calciomercato: ecco cosa filtra da Formello

Il futuro di Alessio Romagnoli resta uno dei temi più delicati in casa Lazio. Il difensore ha ormai raggiunto tutti gli accordi con l’Al-Sadd, club qatariota che da tempo segue con grande attenzione la sua situazione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’intesa tra il giocatore e la società sarebbe totale sulla base di un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione.

Una proposta molto importante, capace di incidere in maniera pesante sulle valutazioni del centrale biancoceleste. Romagnoli, a un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio, avrebbe ormai deciso di vivere una nuova esperienza lontano dalla Capitale. La volontà del giocatore rappresenta un elemento centrale, anche se la trattativa resta ancora legata alla posizione del club biancoceleste.

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Romagnoli, la promessa dell’Al-Sadd dopo gennaio

La pista non nasce nelle ultime ore. L’Al-Sadd aveva già provato a portare Romagnoli in Qatar durante la sessione invernale, ma la trattativa si era poi arenata a fine gennaio. In quella fase il club qatariota aveva messo sul tavolo una proposta importante per il cartellino, valutata tra gli 8 e i 9 milioni di euro, senza però riuscire a chiudere l’operazione.

La società ha promesso al difensore di tornare alla carica in estate per accontentarlo. Una promessa che ora si è trasformata in un nuovo assalto, con l’accordo personale già definito e la volontà di trovare una soluzione anche con la Lazio. Il quadro, però, resta complesso perché le valutazioni economiche non coincidono ancora.

Romagnoli Lazio, Lotito non libera il centrale: il nodo del cartellino

Il punto centrale riguarda il valore del cartellino. Secondo l’Al-Sadd, la valutazione di Romagnoli sarebbe scesa rispetto alla proposta presentata lo scorso inverno, anche in virtù della scadenza contrattuale fissata tra un anno. Una posizione comprensibile dal punto di vista del club qatariota, che punta a ottenere condizioni più favorevoli rispetto a gennaio.

Dall’altra parte, però, Claudio Lotito prende tempo e non sembra intenzionato a liberare subito il difensore. Il presidente della Lazio vuole gestire con attenzione una cessione che avrebbe un peso tecnico e simbolico importante. Perdere Romagnoli significherebbe infatti aprire un nuovo fronte anche in difesa, reparto già destinato a possibili valutazioni durante il mercato estivo.

Romagnoli, una decisione destinata a pesare sul mercato

La situazione resta quindi in evoluzione. Romagnoli ha scelto la sua strada, l’Al-Sadd ha rilanciato dopo il tentativo fallito di gennaio e la Lazio deve ora decidere se trattenere il giocatore o aprire alla cessione davanti a un’offerta ritenuta adeguata.

La sensazione è che il braccio di ferro possa proseguire ancora, almeno fino a quando non arriverà una proposta capace di convincere Lotito. Intanto il difensore attende sviluppi, con l’idea sempre più concreta di iniziare una nuova avventura lontano dalla Capitale.