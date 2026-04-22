Pagelle Atalanta Lazio, Motta da 10! Gila e Romagnoli monumentali. Taylor non molla mai

Pagelle Atalanta Lazio – Voti e commento alle prestazioni degli undici calciatori biancocelesti scesi in campo questa sera

Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo è andata in scena la gara tra Atalanta e Lazio, valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Questi i voti e il commento alla gara dei calciatori biancocelesti scesi in campo questa sera:

MOTTA 10 – Sbaglia tutto con i piedi, poi fa un miracolo che porta la partita ai supplementari e ai rigori. Qui si prende la scena. QUATTRO RIGORI PARATI SU CINQUE! E allora il 10 è automatico.

MARUSIC 5,5 – Impreciso in un paio di chiusure nel primo tempo. Chiude la sua gara senza fare danni. Dal 67′ LAZZARI 6,5 – Qualche spunto interessante, come quello che ha permesso a Noslin di andare al tiro. Bravo anche in un paio di chiusure.

GILA 7 – Sempre attento nelle chiusure, sembra onnipresente in campo. Solo l’infortunio può fermarlo. Dal 77′ PROVSTGAARD 6 – Entra in un momento non facile e strappa la solita sufficienza.

ROMAGNOLI 7 – Sempre preciso in fase difensiva, puntuale come un attaccante nel colpire di sinistro all’84’.

TAVARES 6,5 – Si trova a gestire un cliente scomodo come De Ketelaere, tutto sommato lo argina (quasi) sempre. Tiene per 120 minuti, ha la forza di attaccare fino all’ultimo, era difficile aspettarselo fino a poco tempo fa. Peccato per il rigore.

BASIC 6 – Giocare in mezzo al campo oggi non è stato facile. Tutto sommato offre una prestazione senza picchi nel bene e nel male – Dal 77′ DELE BASHIRU 6 – Dà sicuramente maggiore intensità, ma tecnicamente può sempre fare di meglio.

PATRIC 5 – Tocca pochi palloni nel primo tempo. Nella ripresa sbaglia malamente un paio di possessi. Dall’84’ CATALDI 6 – Entra in una fase accesissima del match, dà una mano specialmente in zona difensiva.

TAYLOR 7 – Meno appariscente di altre occasioni. Poteva uscire meglio sul tiro di Pasalic ma è anche sfortunato con la deviazione. Finisce stremato con i crampi, ma dal dischetto è glaciale. Un voto in più per questo.

CANCELLIERI 6 – Cresce nel corso dei minuti dopo un primo tempo opaco. Dal 67′ ISAKSEN 6,5 – Lecito aspettarsi qualcosina in più essendo entrato a gara in corso. Importante il suo gol dal dischetto che sblocca la lotteria.

NOSLIN 6 – Soffre la marcatura a uomo, poteva gestire meglio palla in più occasioni, anche al tiro non è preciso. Ha il merito di sbattersi nel pressing per praticamente tutti i 120 minuti.

ZACCAGNI 6,5 – Fa una partita di sacrificio. Al 69′ ha l’opportunità di lanciare un 3 contro 1 ma la palla per Isaksen è pessima. Si riscatta con il corner che ha portato al gol di Romagnoli. Stremato lascia il posto a Pedro. Dal 103′ PEDRO S.V.

SARRI 7 – Vive una partita nella partita, si trova più volte a discutere con la panchina dell’Atalanta. Ci si aspettava una gara di sofferenza e così è stato, la Lazio resta comunque compatta per 120 minuti. Vola in finale grazie ai rigori parati da Motta in una doppia sfida in cui la sua squadra non è mai stata in svantaggio.

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