Sarri: «Cerco sempre di migliorarmi. Integralista io? Direi più un trasformista»

Mister Sarri si è raccontato a 360° tra lettura, ciclismo e calcio. Ecco un estratto della sua lunga intervista

La passione per la lettura, quella per il ciclismo e il mondo del calcio: di questo e tanto, tantissimo, altro ha parlato Maurizio Sarri in un’intervista per RSI Sport. Prima di concludere, però, c’è stato il tempo anche per raccontare di sè:

QUI L’INTEGRALE

CHI È MAURIZIO SARRI – «È uno che cerca tutti i giorni di migliorarsi. Mi danno dell’integralista, ma ho fatto tutti i moduli durante la mia carriera. Io integralista? Lo ritengo qualcosa di assolutamente non vero. Una definizione? Una trasformista: cerco di adattare le mie idee, alle quali non rinuncio assolutamente mai, alle caratteristiche dei giocatori di quel periodo».