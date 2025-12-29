News
Sarri si è operato al cuore: come sta l’allenatore dopo l’intervento chirurgico. Il comunicato della Lazio sulle condizioni del tecnico
Sarri è stato sottoposto ad un intervento al cuore dopo un riscontro di fibrillazione atriale. Il tecnico rientrerà in campo entro il weekend
Maurizio Sarri si è sottoposto ad un intervento al cuore. Una operazione in programma da tempo e che porterà il tecnico della Lazio a trascorrere alcuni giorni di riposo. Possibile un rientro in campo solamente sabato. Di seguito il comunicato del club biancoceleste:
«La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA.
L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo.
All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo.
Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra.
La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti».
