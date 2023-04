Sarri ‘inganna’ i giornalisti: quella frase prima di Monza-Lazio è una finta. Il tecnico dovrebbe mandarlo in campo dall’inizio

Sarri, scrive il Corriere dello Sport, fa finta e controfinta alla vigilia di Monza-Lazio.

«Ciro? Vediamo se lo possiamo sfuttare per uno spezzone di partita». Sarri, giocoliere di formazioni alla vigilia, ha detto una mezza frase su Immobile che poteva essere interpretata in più modi. Lo spezzone di partita può far pensare ad un ingresso in corsa, ma tutto lascia credere che Ciro ripartirà da titolare a Monza.