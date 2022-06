Sarri ha scelto: Carnesecchi o Vicario per la porta. E Provedel...

La prima scelta di Sarri per la porta resta Carnesecchi, l’alternativa Vicario. Provedel il prescelto per il ruolo di secondo

Maurizio Sarri continua a spingere con Tare e Lotito per Marco Carnesecchi. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere dell’Atalanta è la prima scelta del tecnico toscano nonostante l’operazione alla spalla che lo terrà fuori circa 4 mesi. Tra la proposta della Lazio (15 milioni bonus inclusi) e la richiesta dell’Atalanta (18) c’è ancora una piccola distanza che al momento appare difficile da colmare per l’irremovibilità dei bergamaschi.

La prima alternativa resta quindi Vicario. L’estremo difensore dell’Empoli è molto stimato da Sarri che non lo riterrebbe affatto un ripiego. Per quanto riguarda la questione del secondo portiere, il preferito dell’ex Napoli è Provedel dello Spezia il quale, nonostante il rinnovo fino al 2023, può essere preso a condizioni vantaggiose (3-4 milioni).