Sarri, guarda l’Atalanta: un titolare recupera per la Lazio

Il tecnico Maurizio Sarri guarda attentamente in casa Atalanta, un giocatore dei bergamaschi recupera per la sfida con la Lazio

Neanche il tempo di smaltire la sconfitta contro il Milan che per la Lazio di Maurizio Sarri è già tempo di guardare al prossimo impegno. In settimana infatti i biancocelesti affronteranno il Celtic in Champions League, per poi ospitare la domenica successiva l’Atalanta per il campionato.

Attenzione però, perchè un importante dato a riguardo arriva proprio dalla formazione bergamasca. Il tecnico Gasperini ha infatti ufficializzato da poco l’undici titolare che tra una manciata di minuti (alle ore 18 in punto) sfiderà la Juventus di Allegri. A sorpresa ecco che a guidare l’attacco della Dea ci sarà nientemeno che Charles De Ketelaere. La presenza dal 1’ conferma quindi il pieno recupero del belga dai problemi fisici accusati in settimana e rilancia la sua candidatura anche per la sfida contro la Lazio.