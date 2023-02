Sarri, gli attriti con la società proseguono: rosa pomo della discordia

Maurizio Sarri da una parte, Tare e Lotito dall’altra: la considerazione della rosa della Lazio pomo della discordia tra le componenti

Non si placano i malumori in casa Lazio tra tutte le componenti del club. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri, Tare e Lotito hanno una visione discordante sulla qualità della rosa biancoceleste. Per il tecnico la squadra ha 11 titolare, 4-5 riserve e 4-5 giovanotti da far crescere.

Opposta la considerazione di Tare e Lotito, col patron che nel comunicato di qualche settimana fa aveva ribadito come gli sforzi estivi fatti dovevano servire a migliorare il posizionamento della scorsa stagione, ovvero il quinto posto, e quindi il raggiungimento della Champions League. La società ora chiede di non snobbare anche la Conference League, col tecnico che da par suo si ritiene costretto a fare i salti mortali rispetto all’esperienza col Chelsea dove grazie ad una rosa profondissima riuscì a portare a casa l’Europa League.