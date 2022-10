Sarri, le gerarchie iniziano a prendere forma. E le scelte di Graz...

Nella Lazio di Sarri iniziano pian piano a formarsi delle gerarchie chiare e definite: a dirlo sono in primis le scelte di Graz

Un pari che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che alle stesso tempo permette di essere ancora quasi del tutto artefici del proprio destino. La partita di Graz ha però dato qualche certezza in più in casa Lazio.

Infatti, come sottolineato da La Repubblica, pare che si stiano pian piano delineando delle gerarchie. Infatti, con le sue scelte, mister Sarri ha messo in evidenza come si sia ampliata, nelle sue considerazioni, la distanza tra i titolarissimi e riserve come Marcos Antonio, Cancellieri e Luka Romero. Anche questi ultimi però torneranno utili nel tour de force che ci sarà fino a fine novembre.