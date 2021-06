Sarri cerca i suoi “ex” difensori: il motivo della scelta del tecnico

Maurizio Sarri chiama i suoi ex difensori per arricchire la sua rosa alla Lazio. Il motivo della scelta del tecnico

La linea di Maurizio Sarri alla Lazio è chiarissima: il tecnico ha fatto capire di voler puntare su giocatori già conosciuti, soprattutto per la difesa. Per questo motivo l’allenatore avrebbe chiesto espressamente Hysaj e avrebbe messo gli occhi anche su Marcos Alonso. Ma per quale motivo?

Come rivela Marchetti a Sky Sport, la scelta del tecnico è dovuta alla complessità dei movimenti difensivi: per questo motivo preferisce avere giocatori – soprattutto in difesa – che già conoscano le sue idee.