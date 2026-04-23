Sarri fatto fuori, già scelto il nuovo allenatore

Sarri ha portato la Lazio in finale dopo una gara a dir poco incredibile contro l’Atalanta. Nemmeno il tempo di godersi Motta che è arrivata la doccia fredda.

Il calcio è uno sport capace di regalare sceneggiature imprevedibili e la favola che sta scrivendo Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ne è l’assoluta conferma.

Il tecnico toscano sta compiendo un vero e proprio miracolo sportivo, culminato con la clamorosa conquista della finale di Coppa Italia al termine di una semifinale di ritorno a dir poco al cardiopalma contro l’Atalanta.

Nella bolgia della New Balance Arena di Bergamo, i biancocelesti hanno saputo soffrire, sbloccando la gara all’84’ con la zampata di Romagnoli prima di subire l’immediato e rabbioso pari di Pasalic.

Ma a consegnare la squadra capitolina alla storia, e alla finalissima del 13 maggio contro l’Inter, è stato l’incredibile epilogo dal dischetto. L’assoluto eroe della serata è stato Edoardo Motta, giovanissimo portiere classe 2005, autore di una prestazione che definire aliena risulta quasi riduttivo.

Il ragazzo ha letteralmente ipnotizzato i tiratori bergamaschi, parando la bellezza di quattro calci di rigore consecutivi e strappando il pass per l’atto conclusivo del torneo. Eppure, nonostante l’evidente capacità di forgiare talenti, di gestire la pressione e di portare la sua squadra a lottare per un trofeo così prestigioso, il nome di Sarri è stato clamorosamente depennato dalla lista dei desideri per un’altra importante panchina di Serie A in vista della prossima stagione sportiva.

La Fiorentina ha scelto, tutto su Grosso: Sarri snobbato

Il club che ha deciso di scartare definitivamente l’ipotesi legata all’esperto allenatore è la Fiorentina.

La dirigenza viola, reduce da un’annata a dir poco complicata, al di sotto delle aspettative e avara di soddisfazioni, si trova nella necessità impellente di individuare il perfetto successore di Paolo Vanoli per avviare l’ennesima rifondazione tecnica.

Valutato e poi accantonato il profilo di Sarri, il direttore sportivo Fabio Paratici ha rotto gli indugi, puntando il mirino dritto su un altro campione del mondo: Fabio Grosso.

La Fiorentina ha scelto, tutto su Grosso: Sarri snobbato – lazionews24.com (foto: Youtube Sassuolo)

L’attuale tecnico del Sassuolo sta disputando una stagione di altissimo livello in neroverde e rappresenta l’identikit ideale per la dirigenza toscana, alla ricerca di un calcio propositivo e di un leader capace di rilanciare l’ambiente.

L’addio di Grosso all’Emilia dopo appena una singola annata appare dunque uno scenario sempre più probabile, ma il club neroverde non ha alcuna intenzione di farsi cogliere impreparato.

Per fronteggiare la probabile partenza del proprio condottiero, la dirigenza del Sassuolo sta già sondando il terreno, valutando attentamente due validi sostituti per raccogliere l’eredità tecnica della squadra.

i nomi attualmente in pole position sono quelli di Marco Giampaolo, oggi impegnato alla guida della Cremonese, e Alberto Aquilani, grande e apprezzato protagonista nel campionato di Serie B con il suo Catanzaro.