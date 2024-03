Sarri, l’ex Comandante della Lazio nel mirino di un club: l’indiscrezione dalla Spagna. Le ultime

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri dalla Lazio, si parla già di un possibile ritorno del tecnico in panchina. La notizia, infatti, arriva direttamente dalla Spagna: il portale Que!Deportes ha riportato che ci sarebbe un interesse del Siviglia per l’ormai ex tecnico biancoceleste.

Da tempo, infatti, gli andalusi non rispettano le aspettative in campionato, nonostante in Europa League riescano spesso a eccellere. Proprio per questo il Ds Victor Orta ha intenzione di invertire la rotta una volta per tutte, costruendo un progetto tecnico soddisfacente. Da qui è spuntato fuori il nome di Maurizio Sarri: per accontentare tutte le sue richieste, il Siviglia sarebbe pronto a investire una somma ingente di denaro. Si tratta, comunque, di un’idea per l’annata 2024/25: prima i biancorossi dovranno risolvere la loro situazione tutt’altro che tranquilla in classifica in Liga, e poi si penserà al futuro.