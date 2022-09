Sarri e l’Europa League: l’obiettivo è rivincere la coppa

Maurizio Sarri culla il grande sogno di rivincere l’Europa League dopo il successo del 2019 con il Chelsea: la caccia parte stasera

Non lo ammetterà mai ma il grande sogno di Maurizio Sarri è quello di rivincere l’Europa League. Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, dopo il successo del 2019 con il Chelsea, il Comandante, che in Europa League ha il record di imbattibilità (16 partite) davanti a Emery e Klopp (se ci aggiungiamo la Champions la serie si allunga fino a 22 partite, dietro a Eriksson, 23, e Ferguson, 25, vorrebbe regalarsi questa seconda grandissima gioia.

Stessa cosa per il collega Mourinho: il portoghese ha già vinto la competizione 2 volte con Porto e Manchester United. Il Derby parte da stasera.