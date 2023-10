Sarri ed il retroscena su Vecino: «Gli ho detto di non rompere i co***ni» Il siparietto in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa post Lazio Atalanta, Maurizio Sarri ha raccontato un retroscena sul possibile passaggio di Vecino al Galatasaray.

LE PAROLE- Cosa ho detto a Vecino? Vuoi le parole esatte? Vecio non rompere i coglioni, non puoi andare via. Saluta e vai. Se ce l’hai in rosa è un assegno circolare e prima o poi lo puoi mettere all’incasso. Quando ha momenti in cui sta bene – 6,7 mesi l’anno – è un giocatore affidabile. Non c’era la possibilità che andasse via

