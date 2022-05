Sarri e il problema difesa: media da migliorare per l’Europa

La conquista dell’Europa passa da un miglior rendimento della difesa: la media gol subiti fondamentale per Sarri nelle ultime tre partite

Dopo un periodo in cui il problema sembrava, se non risolto, almeno attenuato, nell’ultimo mese la difesa della Lazio ha ripreso a scricchiolare. Con lo Spezia infatti è stata la sesta gara consecutiva in Serie A nella quale gli avversari hanno segnato almeno una rete (media 1.83).

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle ultime tre partite, se si vorrà veramente raggiungere l’Europa, il dato andrà inevitabilmente migliorato: Sarri spera di tenere la porta inviolata già contro la Sampdoria.