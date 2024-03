Sarri, dove andrà ora l’ex Comandante della Lazio? Tutte le ipotesi sul suo futuro dopo le dimissioni dal club capitolino

Come riporta TMW, la notizia delle dimissioni di Maurizio Sarri da tecnico della Lazio ha fatto in pochi giorni il giro del mondo. L’ormai ex tecnico biancoceleste non ha ricevuto le giuste garanzie dalla squadra dopo il ko con l’Udinese e ha deciso quindi di ufficializzare le sue dimissioni.

Ora si parla molto su cosa deciderà di fare l’ex Comandante della Lazio. Partendo dal nostro campionato, non trovano grandi riscontri almeno per adesso le voci su un possibile ritorno al Napoli così come i rumors in chiave Milan per l’eventuale dopo-Pioli. Occhio alla Fiorentina, se dovesse essere confermato l’addio ormai nell’aria di Italiano. Se Sarri stesso ha sempre detto che gli piacerebbe tornare ad allenare in Inghilterra, a Barcellona è subito emerso il suo nome nel casting per il dopo-Xavi. Non va esclusa infine neanche la pista araba.