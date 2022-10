Sarri, doppia missione: zona Champions e ottavi di Europa League

Maurizio Sarri vuole portare a termine una doppia missione prima della sosta: zona Champions e ottavi di Europa League

Maurizio Sarri ha ben chiari gli obiettivi da centrare da qui al prossimo 13 novembre, ultima gara allo Stadium contro la Juve prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Come riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste vuole rimanere agganciato alla zona Champions e raggiungere gli ottavi di finale di Europa League.

A partire dalla sfida di questa sera contro la Fiorentina, per poi passare da quelle con Udinese e Atalanta, prima di Roma e Juve con in mezzo Salernitana e Monza. Un calendario complicato che potrebbe dare però ulteriore slancio ad una squadra in fiducia. Per quanto riguarda il discorso europeo, servono due vittorie contro Sturm Graz e Midtjylland per gli ottavi: Sarri vuole concludere positivamente entrambe le missioni.