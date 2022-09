Sarri dimissionario? Lotito spazza via i dubbi: l’indiscrezione

Claudio Lotito ha voluto immediatamente smorzare le voci relative alle dimissioni di Sarri. Il patron vuole però risposte immediate

Non ci sarà nessuna richiesta di dimissioni da parte di Maurizio Sarri. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Messaggero che riporta alcune dichiarazioni di Lotito in merito: «Quello del tecnico è stato solo uno sfogo a caldo frutto della delusione. Resta al suo posto. E pensare che avevo pagato in anticipo anche gli stipendi di ottobre...».

La risposta dovrà arrivare necessariamente dalla gara di domani ma è sul lungo periodo che i biancocelesti devono migliorare. Per non trasformare la provocazione di Sarri in qualcosa di più concreto.