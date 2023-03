Miracolo Sarri con la difesa Lazio: i numeri sono da record per la retroguardia biancoceleste

Come scrive Il Messaggero la difesa della Lazio è sempre più di ferro, seconda ,in campionato solo alla Juve (14 clean sheet a 15) in Italia e al Barcellona (17) a livello europeo.

Quello che Sarri è riuscito a fare lì dietro in un anno e mezzo è un altro miracolo: dal record negativo dei 58 gol incassati dal tecnico l’anno scorso ai 19 subiti al 25esimo turno, in cui solo il Napoli ne ha 3 in meno.