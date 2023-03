Sarri a Sky: «Sconfitta arrivata per colpa nostra, su Immobile dico che...»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha analizzato la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Conference League

Maurizio Sarri ha parlato a Sky al termine di Lazio-AZ Alkmaar. Le sue dichiarazioni:

«Abbiamo messo del nostro sicuramente, nella prima parte l’abbiamo fatto bene e poi abbiamo cambiato atteggiamento e abbiamo smesso di palleggiare nella metà campo avversaria. Abbiamo rischiato qualcosa di troppo, gli abbiamo permesso di venire a ridosso della nostra area di rigore, sembrava potessimo metterla tranquillamente apposto, forse troppo tranquillamente. Delle volte siamo usciti bene dalle prime due trasmissioni e poi siamo tornati sul portiere, delle volte finisci per rischiare su qualcosa. Noi abbiamo esagerato per concetto, abbiamo fatto 3 passaggi e poi siamo tornati sul portiere, per me è un rischio troppo elevato, uscire da dietro è dura su questo terreno ma per me si può fare. Se il tema vice Immobile è una scelta condivisa? Io come tutti gli allenatori, se fosse per me ne compravo 50 di giocatori, non ci sono state probabilmente le condizioni e abbiamo tirato su alternative con Felipe che ha accettato di fare questo, avere un giocatore al posto di Immobile deve essere di grande valore, sennò è inutile. Sensazioni? Bisogna avere forza di fare 90 minuti come abbiamo fatto i primi 25 di oggi».