Sarri a Sky: «Ecco di cosa discutevo con Luis Alberto, ci manca velocità e fisicità»

Maurizio Sarri ha analizzato nel post-partita la sconfitta della sua Lazio contro l’Inter: le dichiarazioni del tecnico

Maurizio Sarri ha parlato a Sky nel post-partita di Inter-Lazio:

«Con Luis Alberto nel primo tempo stavamo discutendo delle pressioni: lui le faceva partire e nessuno lo seguiva, si stava lamentando per questo e aveva ragione perché è un lavoro che va fatto di squadra. L’aspetto negativo di giornata è che nel momento clou della partita, con la gara in ebollizione, siamo stati arrendevoli. L’Inter ha una cilindrata diversa dalla nostra, hanno dei picchi di velocità che noi non abbiamo. Se vogliamo arrivare al loro livello c’è da lavorare molto. Rimedio a questo? Qualcosa ci sarebbe, ma penso sia illegale (ride, ndr). Immobile? Viene da una settimana di allenamenti e sta leggermente meglio, chiaro che deve crescere ancora. Oggi ha fatto uno spezzone di partita bene, ma noi da lui ci aspettiamo ancora di più. Giocatori che non hanno picchi di velocità sono perfetti per squadre che controllano la partita per lunghissimi tratti di gara, che hanno il possesso palla al 70%. Ora noi facciamo fatica con il possesso palla e ci servirebbe qualche accelerazione in più. Io sono sempre per i giocatori tecnici, ma quando ti scontri con certe squadre ti rendi conto che certe caratteristiche fisiche sono importanti. Nel contesto del gap che dobbiamo coprire c’è anche quello: oggi abbiamo perso molte palle banalmente, il gol dell’1-1 arriva da una palla persa su un fallo laterale nostro. Dobbiamo crescere mentalmente, nel finale non siamo stati lucidi di capire che il 2-1 era il risultato che ci avrebbe fatto meno male nella sconfitta (per il discorso degli scontri diretti), invece gli abbiamo regalato il 3-1. Chiaro che dobbiamo crescere. Che provo vedendo le immagini di Napoli? Da piccolo tifavo per i partenopei, chiaro che sia soddisfatto».