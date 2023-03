Sarri: «Il Bologna mette in difficoltà chiunque, Milinkovic in certi momenti…». Le parole del tecnico della Lazio

Maurizio Sarri ha parlato a Sky prima di Bologna-Lazio.

Atteggiamento? Non mi è piaciuto dopo il gol del vantaggio, prima si. Abbiamo fatto una buona fase inziale. Dovevano ripartire subito. Bologna? È una squadra che a me piace e quindi abbiamo un impegno difficile. Una squadra che ha qualità eccezionali: di paellgio e aggressività e intensità difensiva, sta mettendo in difficoltà chiunque. Fiducia nel tridente? Il problema nostro non è stato l’attacco. Non abbiamo capitalizzato tante occasioni ma abbiamo creato tantissimo. Bisogna essere squadra e pensare di più così come non abbiamo fatto in alcuni momenti. Quando arriva il miglior Milinkovic? È difficile dare giudizi, è un giocatore forte che può attraversare momenti in cui rende cento e poi ottanta