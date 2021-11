Sarri: «Partita molto difficile ma pareggiare qui è un buon risultato»

Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara tra Marsiglia e Lazio. Ecco le sue parole

SULLA GARA – «Abbiamo fatto una partita difficile, il Marsiglia è una squadra forte. Poi l’abbiamo pareggiata quando sembrava l’avessimo in mano noi. Risultato giusto anche se c’è dispiacere per non aver vinto alla fine. Dobbiamo vincere le ultime due».

SULL’ANDAMENTO DELLA SFIDA – «Nel primo tempo siamo andati ad una via di mezzo tra pressare e non pressare, eravamo sempre in ritardo nel partire ed eravamo spesso a metà strada. Nel secondo tempo ci siamo alzati e abbiamo fatto un pochino meglio. La squadra sta crescendo».

SU COME VALUTA IL RISULTATO – «Questa è una tappa favorevole, pareggiare qui è un buon risultato, poi nel finale ci abbassiamo troppo. Dobbiamo avere più coraggio nel palleggiare sulla pressione avversaria, oggi siamo stati troppo timidi».

Sarri a Lazio Style Radio

«Primo tempo il problema era stare in una via di mezzo tra il pressare e l’aspettare, contro una squadra molto dotata come loro. Ci dispiace per aver preso nuovamente un gol nel finale, in una mischia sporca. guardando la classifica non cambia molto. Ora dobbiamo vincere lo scontro diretto a tutti i costi»

SECONDO TEMPO – «Abbiamo pressato con più convinzione, dando la sensazione di aver la partita in mano. La mia sensazione è che dobbiamo difendere più altri perchè in queste situazioni scomposte siamo vulnerabili».

LAZZARI E IMMOBILE – «Manuel non lo so, spero si sia fermato al minimo accenno del problema. Questo è un problema che ha da tempo, speriamo che sia qualcosa di leggero e la sosta ci permetta di recuperarlo. Ciro abbiamo deciso stamani, ha detto che si sentiva meglio o almeno disposto a provare. Poi è uno dei pochissimi giocatori che hanno numeri realizzativi così straordinari, senza farti mancare nulla in tutte le altre fasi. Anche in difesa»

SALERNITANA – «La partità della verità, dopo l’Europa League. Abbiamo fatto un punto in tre partite dopo l’Europa, perchè le abbiamo sbagliate sempre».