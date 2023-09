Sarri a DAZN: «Siamo sulla strada giusta. Ecco come sta Immobile»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara persa oggi a San Siro contro il Milan

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato:

PARTITA – «Abbiamo fatto un primo tempo notevole dove abbiamo creato tante situazioni in parità numerica e non l’abbiamo neanche tramutate in occasioni. Abbiamo sofferto i primi 15 minuti del secondo tempo, poi bene tra i due gol. Una prestazione di buon livello, pensare di venire qui e non soffrire è impossibile. Abbiamo perso su due accelerazioni ma la strada è quella giusta»

CASTELLANOS – «Castellanos ha fatto un buon primo tempo, per essere la prima gara dal primo minuto ha fatto una buona partita»

CENTROCAMPO – «Nel primo tempo il centrocampo mi ha soddisfatto, recuperati tanti palloni. Quando dovevamo reggere ci siamo schiacciati troppo non dando soluzioni per uscire e respirare. La pressione del Milan è durata 10 minuti, non 90. Era prevedibile che ci fossero dei blocchi di partita in cui ti mettono in difficoltà, peraltro non disperata. In questa fase potremmo fare fatica con Kamada e Luis Alberto, vediamo se lavorando su questi giocatori riusciamo a trovare la quadra. A Rovella va data continuità, mi sembrava giusto 2-3 partite per ritrovare il top della condizione. Mi sta sorprendendo anche in fase difensiva».

CHAMPIONS LEAGUE – «Noi quando giochiamo in campionato non dobbiamo pensare alla Champions. La Champions è un lusso, la vita è il campionato. Da lunedì ci penseremo e daremo tutto perchè è un palcoscenico importantissimo.»

IMMOBILE – «Per mercoledì penso di recuperare al meglio Immobile, stamattina sentiva qualcosa al flessore. Per il dottore c’era pure un pò di rischio e non l’ho fatto giocare. Dopo il riscaldamento di 7-8 minuti mi ha detto di sentirsi meglio e ha rischiato meno giocando uno spezzone»