Sarri a DAZN: «Arbitro inconcepibile a livello europeo, Immobile...»

Maurizio Sarri è intervenuto a DAZN dopo Lazio-Cluj: le sue parole.

INTERPRETAZIONE – «Sono contento dell’interpretazione anche mentale che abbiamo avuto. Potevamo sbandare in 10 uomini ma siamo rimasti bene in partita, abbiamo costruito palle gol senza subire tiri nello specchio. L’impressione è che se fossimo rimasti in 11 potevamo dare una botta più importante».

IMMOBILE – «Ciro ha fatto un gol difficile su una pallla che sta andando via, non era semplice impattare. Quando sente l’odore della porta questi sono i suoi colpi. Spero che questo gol gli tolga un po’ di nebbia dalla testa. Quando gli attaccanti non segnano per un po’ diventano negativi. A Ciro dico sempre di pensare a giocare a calcio».

QUALIFICAZIONE – «Con questi ritmi è normale qualche momento di appannamento, può capirare a tutti. Questi mini ciclo di down sono inevitabili. Ci crediamo alla qualificaizone. Speriamo di fare la partita di ritorno in partità numerica. Arbitro? Ho una parola sola sulla gestione di stasera: questo arbitro è inconcepibile che sia a livello europeo».