Sarri a DAZN: «Risultato ingiusto. Col Feyenoord l’Olimpico sia una bolgia»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato la sconfitta subita dai biancocelesti contro il Bologna: le dichiarazioni

A DAZN Maurizio Sarri ha parlato dopo Bologna-Lazio:

«Guendouzi è giovane ma ha esperienze importanti e anche caratterialmente è quello che si è adeguato più velocemente al nostro modo di giocare. Sta facendo bene. La squadra ha fatto un gran primo tempo, un gol preso dopo 30 secondi nella ripresa secondo me è stato un po’ leggero. Per me è difficile valutare l’approccio dopo così poco, abbiamo continuato a palleggiare ma la reazione nell’area avversaria non l’abbiamo avuta. Il risultato è un po’ ingiusto perché ci sono state poche palle gol per entrambe le squadre. Se fai 10 minuti di sofferenza parli di approccio, 25 secondi è poco per dire se è stato l’approccio o una casualità. Castellanos è cresciuto e sembra in ottima condizione fisica, Immobile viene da tanti problemi e non è al massimo condizione. La scelta è stata fatta per questo motivo. La partita è stata in mano nostra nel primo tempo ma non abbiamo concretizzato 3-4 palle gol. La mia sensazione è che fosse una partita da 0-0. Il possesso era equilibrato, la supremazia territoriale no. Loro sono un problema per tutti in questo momento, ma l’abbiamo interpretata bene. Dopo lo svantaggio siamo stati poco veementi, poco energici nell’attaccare la loro area di rigore. Tre sconfitte su quattro nelle partite pre Champions? Stasera non ho visto una squadra con focus da un’altra parte, se fosse questo il problema sarebbe non indifferente. Quando siamo in campionato pensiamo al campionato. Giocare la Champions bellissimo ma difficile. Il Feyenoord lo dobbiamo trattare come loro trattano noi. Spero che lo stadio sia un inferno. Non ho bisogno di altri stimoli».