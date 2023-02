Sarri deluso da Maximiano: in Conference torna Provedel?

Maurizio Sarri è rimasto molto deluso dalla prestazione di Maximiano contro la Juventus: in Conference pronto a tornare Provedel

La prestazione di Maximiano contro la Juventus in Coppa Italia non è andata giù a Maurizio Sarri. Nonostante il miracolo su Kostic ad inizio partita, l’uscita sbagliata sul gol di Bremer ha di fatto condannato la Lazio all’eliminazione.

Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, la scelta di far partire l’ex Granada titolare anche in Conference comincia pericolosamente a vacillare: ad oggi il tecnico è pronto a rilanciare Provedel, già titolare inamovibile in campionato.