Sarri criticato per quella scelta di formazione: «Ora faccia mea culpa». Alcune delle scelte fatte dal tecnico non sono piaciute affatto

Come scrive Il Messaggero, dopo la sconfitta di ieri della Lazio contro il Feyenoord vengono criticate le scelte di formazione fatte da Sarri. In particolare viene criticata al tecnico della Lazio la decisione di mettere Casale al posto di Patric, considerato invece più idoneo alla sfida. Anche la prestazione di Nicolò Rovella, altro debuttante nella competizione europea, non ha convinto a pieno.