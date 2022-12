Sarri contro Pirlo: in Turchia l’amichevole tra i due tecnici ex Juve. I dettagli

In Turchia andrà in scena l’amichevole tra Lazio e Fatih Karagümrük: Sarri e Pirlo uno contro l’altro

Manca solo l’ufficialità (potrebbe arrivare oggi) e poi la Lazio potrà partire a tutti gli effetti per la Turchia dove sosterrà la seconda parte di ritiro in vista della ripresa del campionato. I biancocelesti (insieme a Milinkovic-Savic e Vecino che dopo brevi vacanze si riaggregheranno alla squadra lunedì prossimo) partiranno direzione Belek.

Lì la Lazio resterà dal 12 fino al massimo al 18 (ma potrebbe ripartire il giorno prima). Oltre all’amichevole col Galatasaray (secondo in campionato) si giocherà il 17 col Fatih Karagümrük, che attualmente occupa la quindicesima posizione in classifica. Sarà l’occasione per vedere Sarri e Pirlo uno di fronte all’altro: l’ex centrocampista del Milan allena il Fatih (club di Istanbul) da inizio stagione, dopo che nel 2020 aveva sostituito proprio Sarri sulla panchina della Juventus. Lo riporta Il Corriere della Sera.