Sarri, confessione alla squadra: «Resto alla Lazio solo per questo motivo». Confronto tra il tecnico e i suoi giocatori

Come racconta Il Messaggero Maurizio Sarri si è confidato così con la squadra al termine del ritiro ad Auronzo di Cadore, conclusosi propio ieri.

Queste le parole del tecnico: «Io un gruppo così non l’ho mai trovato. Resto per voi. Ve lo meritate perché mi avete dato tutto in questo ritiro». Il riferimento è chiaramente alle divergenze in corso con Lotito sul calciomercato Lazio.