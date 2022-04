Sarri col tabu Olimpico: l’Europa è appesa ad un filo

I risultati della Lazio all’Olimpico inquietano Maurizio Sarri: l’Europa è appesa un filo. Servono almeno 9 punti nelle ultime 4

La rincorsa europea della Lazio è appesa ad un filo sottilissimo. Alla squadra di Maurizio Sarri restano 4 partite per centrare l’impresa europea. Il tecnico toscano ha messo in conto di portare a casa almeno 9 punti su 12, dando per probabile il ko allo Stadium con la Juventus.

La situazione sarà più chiara domani dopo i recuperi: l’Atalanta potrebbe salire a 57 scavalcando proprio i biancocelesti e la stessa Fiorentina vincendo sarebbe quinta superando la Roma. Sul deficit in classifica pesa il rendimento all’Olimpico: nelle ultime 11 partite la Lazio ha raccolto 4 sconfitte, 4 pareggi e, come riporta il Corriere dello Sport, solo 3 vittorie.