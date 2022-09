Sarri, col Midtjylland rivoluzione a centrocampo: le ultime

La Lazio sarà attesa giovedì dal secondo appuntamento di Europa League sul campo del Midtjylland: Sarri pronto a rivoluzionare il centrocampo

Dopo la pesante vittoria ottenuta contro il Verona, la Lazio comincerà oggi a preparare la gara di giovedì contro il Midtjylland in Europa League, in programma alle 18:45.

Sarri ruoterà sicuramente gli uomini, in particolare a centrocampo. Cataldi è pronto a tornare titolare dopo la squalifica contro la squadra di Cioffi e sarà con ogni probabilità affiancato da Luis Alberto e Vecino. In difesa spazio a Romagnoli, con Gila che dovrebbe far rifiatare Patric. Mancano 48 ore alla sfida: il Comandante ha tutto il tempo per sciogliere le riserve.