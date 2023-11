Sarri chiede di più a Zaccagni e Felipe Anderson: per lui quella cosa è inaccettabile. Ecco cosa vuole il tecnico

Come riportato da Repubblica, Sarri cerca conferme su aspetti che sono migliorati, come la difesa e il ritorno al gol di Immobile, ma vuole anche una svolta sulle cose che non funzionano.

Fra tutte gli attaccanti esterni che non segnano. Inaccettabile per il tecnico che due ali dello spessore di Zaccagni e Felipe Anderson abbiano realizzato appena una rete a testa. Sarri chiede più gol a entrambi.