Sarri chiamato a scegliere alla ripresa: chi tra Luis Alberto e Vecino?

Il Lecce si avvicina in casa Lazio e Sarri è già chiamato a scegliere: chi tra Vecino e Luis Alberto per completare la mediana?

In casa Lazio si avvicina il ritorno della Serie A e della sfida contro il Lecce del prossimo 4 gennaio. Come riferito dal Corriere dello Sport ed. romana, per Sarri è già il tempo delle scelte, soprattutto a centrocampo.

Milinkovic-Savic e Cataldi, in vantaggio su Marcos Antonio, sono i due intoccabili del tecnico. Il ballottaggio aperto è quello tra Luis Alberto e Vecino: lo spagnolo cerca il riscatto, l’ex Inter va a caccia della continuità. Più staccato al momento Basic.