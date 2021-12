Sarri: «Voglio bene a questa squadra. Chiudiamo l’anno con 2 vittorie»

Le dichiarazioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri durante la cena di Natale del club biancoceleste

Dal palco del St. Regis, durante la cena di Natale della Lazio, ha preso la parola anche il tecnico Maurizio Sarri.

Ecco le sue dichiarazioni riprese dal sito ufficiale biancoceleste: «Per carattere sono chiuso. Voglio bene a questi ragazzi, possono fare di più di quello che stanno facendo. Devono pensare come collettivo, se lo faranno saranno esaltati individualmente. Chiedo di essere una squadra e di avere la forza di mettere in campo con continuità quello che mettiamo in campo solo in alcune partite. La squadra può dare di più, posso aiutarla a trovare motivazioni e continuità. Voglio chiudere con due vittorie prima della sosta».