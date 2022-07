Sarri carico ad Auronzo: urla e ramanzine durante le sedute di allenamento

Maurizio Sarri è carico a mille ad Auronzo di Cadore: urla e rimproveri durante le sedute d’allenamento della squadra

Maurizio Sarri è pronto. È il più pronto di tutti come testimoniano gli atteggiamenti mostrati ad Auronzo di Cadore. Sa che finalmente ha tra le mani una creatura che pian piano gli assomiglia e con la quale può fare grandi cose.

Il tecnico pretende il massimo dai suoi ragazzi, nonostante siano in Veneto da poco più di 72 ore. Come racconta il Corriere dello Sport, ieri pomeriggio l’allenatore ha richiamato spesso l’attenzione dei calciatori in campo, arrivando anche a bloccare la partitella. Il motivo? Le distanze troppo lunghe tra i reparti nonostante il campo ridotto. «Ma si può prendere un cambio di gioco così?», ha tuonato alla squadra. I tifosi presenti sugli spalti hanno applaudito il loro condottiero.