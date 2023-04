Sarri carica la Lazio: la frase ripetuta nello spogliatoio prima del Monza infiamma l’ambiente. Le parole del tecnico biancoceleste

A Monza con un quesito: «Vogliamo essere la migliore squadra di Roma o tra le più forti d’Italia?». Sarri lo dice in conferenza e, riporta Il Messaggero, lo ripete ai suoi calciatori.

Il tecnico della Lazio vuole infiammare i suoi per non incappare in un altro incidente di percorso contro una squadra a portata: vincere oggi significherebbe fare un salto verso Champions e maturità.