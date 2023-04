Sarri è un gigante: battute tutte le big in Serie A. È la sesta volta nella storia della Lazio che continua ad incantare

Un gigante, un Mago e un arciere d’oro. Benvenuti nel paese delle meraviglie di una grande Lazio. Milinkovic e Zaccagni, in mezzo un tacco fatato di Luis Alberto, tabù bianconero infranto all’Olimpico.

Per la sesta volta nella storia battute tutte le big in un solo campionato. Sarrilandia incanta, disintegra la Juve e si lancia in fuga al secondo posto a +5 dalla Roma, +6 dal Milan e +7 da Inter al quinto. Lo scrive Il Messaggero.