Provedel titolare anche in Conference? Sarri medita di far fuori Maximiano

Maurizio Sarri starebbe meditando di far giocare Ivan Provedel anche in Conference contro l’AZ: bocciatura per Maximiano?

Maurizio Sarri medita di nuovo di confermare Ivan Provedel nel ritorno degli ottavi di Conference, dopo gli ultimi due errori contro l’Az Alkmaar di Maximiano. Le riflessioni sono partite ieri, insieme alle analisi video.

È ancora tutto in ballo perché da una parte il tecnico della Lazio è convinto che sarebbe andato diversamente il primo round con Provedel fra i pali; dall’altra il tecnico non vuole nemmeno affossare il morale, già sotto i guantoni, del portiere portoghese. Le prossime 48 ore saranno decisive per la decisione finale. Lo riferisce Il Messaggero.