Sarri arbitri, tensioni rientrate: la Lazio si fa mediatrice, chiede scusa e ristabilisce il dialogo con Rocchi

Caso Sarri arbitri, la Lazio interviene per riportare serenità: scuse ufficiali e chiarimento con Rocchi. I dettagli

La discussione sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri dopo Inter–Lazio e sulla successiva presa di posizione della società biancoceleste è stata uno dei temi centrali dell’incontro organizzato dalla FIGC all’hotel Parco dei Principi. Alla riunione hanno partecipato gli arbitri della CAN, i vertici dell’AIA, il designatore Gianluca Rocchi, i dirigenti dei venti club di Serie A, il presidente federale Gabriele Gravina e l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo. L’unico assente è stato l’arbitro Colombo, impegnato a Doha.

Tra i presenti figuravano anche Claudio Lotito e il direttore sportivo Fabiani, che ha cercato di stemperare le tensioni con una battuta sul carattere toscano di Sarri, noto per l’ironia. Lotito, invece, ha scelto la via della diplomazia, scusandosi direttamente con Rocchi, gesto che è stato accolto positivamente dal designatore. L’intervento del presidente dell’AIA, Carlo Zappi, ha spostato l’attenzione sul comunicato ufficiale della Lazio, giudicato più significativo delle parole dell’allenatore.

La riunione si è svolta in un clima definito “cordiale e corretto”, pur non essendo priva di qualche recriminazione. L’episodio ha comunque offerto l’occasione per ribadire l’importanza del dialogo tra club, arbitri e istituzioni calcistiche, con l’obiettivo di mantenere un confronto costruttivo e di ridurre le tensioni che spesso accompagnano le polemiche arbitrali.

