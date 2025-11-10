 Arbitri Serie A, il presidente della FIGC Gravina non ha dubbi: «Non possiamo pretendere da loro l’infallibilità»
Arbitri Serie A, il presidente della FIGC Gravina non ha dubbi: «Non possiamo pretendere da loro l’infallibilità»

32 minuti ago

Arbitri Serie A, il presidente della FIGC Gabriele Gravina mette un punto: «Non possiamo pretendere da loro l’infallibilità». Le parole

La giornata di lunedì 10 novembre a Roma è stata all’insegna del dialogo e della collaborazione. Su iniziativa della FIGC si è svolto un incontro che ha riunito i vertici federali, l’AIA, la Lega Serie A, tutti gli arbitri della CAN e i dirigenti delle società di massima serie.

Un momento di confronto che il presidente Gravina ha definito fondamentale per rafforzare il rapporto tra istituzioni calcistiche e club.

PAROLE GRAVINA – «Mi sono fatto promotore di questo incontro, per il quale ringrazio della disponibilità i Club e tutti gli arbitri, per consolidare il necessario spirito di collaborazione tra tutti i protagonisti del nostro campionato. 

Per questo chi difende gli arbitri, difende la dignità del calcio, di chi lo gioca e anche di chi tifa, non possiamo pretendere da loro l’infallibilità»

