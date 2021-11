Sarri contro Allegri, sfida filosofica: Sarrismo o Corto Muso?

La sfida di sabato tra Sarri e Allegri è anche lo scontro tra due filosofie diametralmente opposte: Sarrismo contro Corto Muso

La sfida di sabato tra Juve e Lazio non sarà solo importante dal punto di vista della classifica, con le due squadre alla ricerca di stabilità e di un posto tra le prime quattro, ma sarà anche l’incrocio tra due filosofie calcistiche diametralmente opposte, come riporta la Gazzetta dello Sport. È notizia di pochi giorni fa l’inserimento nell’enciclopedia Treccani del neologismo Corto Muso, proprio come accadde al Sarrismo nel 2018.

Vincere convincendo e dando spettacolo, l’obiettivo a cui tende il toscano; portare a casa il risultato con pragmatismo e solidità il mantra del livornese. L’ultimo incrocio, quello dell’aprile 2018, lo vinse Sarri ma lo scudetto restò comunque a Torino. Sabato il nuovo incrocio tra Mau e Max.