Sarri aizza i tifosi della Lazio: il gesto del Comandante con il Sassuolo. Il tecnico ha chiesto il sostegno dei tifosi con le braccia più volte nel finale della gara

Nel finale di partita il comandante della Lazio, Sarri, ha chiesto un paio di volte il sostegno dei tifosi con le braccia per spingere la squadra verso un successo importante in ottica della corsa Champions.

In una gara combattuta come quella di stasera all’Olimpico, i tifosi sono stati importantissimi per motivare e sostenere i biancocelesti nella conquista dei tre punti.