Sarri accusa: «L’ambiente laziale è devastante, vi spiego»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’ Atletico, Sarri si sofferma sul clima che si respira dal tifo biancoceleste, e a tal proposito rilascia queste parole

OTTAVO ANTICIPATO – «Noi abbiamo fatto un miracolo ad andare agli ottavi. Il paragone con l’Atletico non regge, è di una categoria diversa rispetto a noi. Ce la giochiamo lo stesso. L’ambiente laziale è devastante, non a livello di club dove si sta benissimo. Ma com’è contornato, vengono create delle aspettative che sono inarrivabili anche per chi le innesta. Ciò crea frustrazione. Non in me, io ho una certa età e sorvolo, quelli di 20-25 anni fanno più fatica. C’è insoddisfazione perenne, la sponda opposta fanno fuochi d’artificio. Per noi non è naturale andare negli ottavi, negli anni 2000 due volte è successo. Non è un caso essere qui, si è fatto benissimo».