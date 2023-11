Sarri a Sky: «In Champions una Lazio diversa? Forse per le motivazioni, ma questo è un limite». Le parole del tecnico

Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sfida di domani contro il Celtic, soffermandosi anche sul rendimento della squadra in campionato. Ecco cosa ha dichiarato il tecnico della Lazio.

SARRI– «Ho fatto un confronto con tutto lo staff e la conclusione è che noi non siamo cambiati. Vanno risolte alcune situazioni, è un momento difficile, ma io sono venuto qui per rimanere nel lungo periodo. Nel lungo periodo è normale affrontare un momento difficile. Lo stato d’animo non è dei migliori, abbiamo perso una partita preoccupante, la squadra è stata piatta mentalmente e poco positiva. È un problema da affrontare e da risolvere. Il primo problema è di approccio mentale, perché quello avuto nell’ultima partita è di livello scadente. In questo momento non siamo di grande livello in termini di mentalità ».

CHAMPIONS– «In Champions una Lazio diversa? Forse per le motivazioni, ma questo è un limite. Anche il campionato è importante. Poi vedremo domani, giochiamo una partita importante. Cambio tattico? No, perché se avessi cambiato ogni volta che mi è stato detto dalla stampa o dai tifosi, oggi sarei ancora in Eccellenza toscana ».