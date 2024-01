Sarri a LSC: «Incazzato? No ma deluso si, il divario con l’Inter c’è ma non cosi ampio»

Sarri, il comandante ha analizzato a caldo la partita persa dalla sua Lazio con l’Inter con l’amaro in bocca a fine partita

Al termine della partita persa dalla Lazio contro l’Inter, Sarri analizza a caldo la gara e rilascia a riguardo queste dichiarazioni ai microfoni di LSC

DIVARIO NON COSI AMPIO – «Una partita che non ti fa neanche incazzare, ti lascia solamente deluso. È chiaro che tra noi e l’Inter c’è differenza, ma non quella che si è vista stasera. Mettiamo nel conto i meriti dell’Inter, però non ci nascondiamo perché dobbiamo mettere sul conto i demeriti nostri che sono tanti sia dal punto di vista della tattica sia mentale»

«In campo si è vista una differenza talmente vasta che non ci si può rifugiare dietro un singolo. Il secondo tempo abbiamo fatto cinque cambi, ma la situazione non è cambiata e questo significa che tatticamente e mentalmente la squadra stasera non ha risposto. Dobbiamo prenderci le responsabilità senza appellarci tanto alla sfortuna e agli episodi perché abbiamo regalato il rigore e il terzo gol. Però gli episodi spesso sono frutto di quello che stai facendo, è una squadra che non si è mai cercata l’episodio fortunato in 90′ ma si è esposta a quello sfortunato per tutti i 90»